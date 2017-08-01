СМИ опубликовали документ о лишении Саакашвили гражданства Украины

СМИ показали указ президента Петра Порошенко о лишении украинского гражданства экс-президента Грузии и бывшего главы Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили.

Документ №196/2017 был подписан 26 июля, передает "Обозреватель", в распоряжении которого он оказался.

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В нем сказано, что Саакашвили был лишен гражданства Украины в соответствии с пунктом 26 статьи 106 Конституции Украины и статей 17 и 19 Закона "О гражданстве Украины".

Кроме экс-президента Грузии, в указе Порошенко говорится о лишении гражданства Украины еще семи человек.

Как сообщал УНИАН, 27 июля стало известно, что президент Украины Петр Порошенко издал указ, которым лишил Саакашвили гражданства Украины. В АП объяснили, что прекращение гражданства связано с поданным Саакашвили недостоверной информации при оформлении украинского гражданства.