Федор Вениславский отметил, что в случае необходимости Рада может его отменить раньше.

Военное положение в Украине продлят сразу на три месяца. Решение обусловлено тем, что для контрнаступления необходимо больше времени, чем для обороны.

Об этом рассказал представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский в эфире телемарафона.

"С 24 февраля мы уже дважды продолжали военное положение. Сейчас мы понимаем, что враг сосредоточился на строительстве фортификационных укреплений на временно контролируемых территориях. Переход в контрнаступление – это более сложные задачи, чем оборона. Поэтому должны отдавать себе отчет, что освободить всю территорию Украины в течение ближайшего месяца мы вряд ли сможем", - объяснил Вениславский.

При этом он указал, что Верховная Рада отменит военное положение, если украинские военные смогут освободить территорию Украины от российских оккупантов менее чем за три месяца.

Кроме того, представитель президента в КСУ отметил, что Киев извещает ООН об ограничениях конституционных прав и свобод при каждом продлении военного положения.

Как ранее сообщал УНИАН, 24 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел военное положение в связи с началом полномасштабного вторжения России в Украину. После этого парламент несколько раз по инициативе президента продлевал срок действия военного положения. Если бы его не продлили снова, то военное положение бы завершилось 25 мая.

Во время военного положения в стране допускается особый режим въезда и выезда, ограничивается свобода передвижения граждан, иностранцев и лиц без гражданства, а также движение транспортных средств. Устанавливается комендантский час.

Также на период военного положения возможен запрет деятельности определенных политических партий или общественных объединений, которые ведут работу против независимости Украины.

18 мая стало известно, что военное положение продлили еще на три месяца. Ранее Рада продлевала действие военного положения на 30 дней.

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