Радикал опубликовал указ о прекращении гражданства Украины скандального депутата Артеменко (документ)

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о прекращении гражданства народного депутата Андрея Артеменко. Фото указа на своей странице в Facebook обнародовал нардеп от Радикальной партии Дмитрий Линько.

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В указе главы государства, датированном 29 апреля, говорится, что согласно пункту 26 статьи 106 Конституции Украины и статей 17 и 19 закона Украины о гражданстве, прекращается гражданство Украины Артеменко.

Кроме Артеменко, украинское гражданство прекращено: Боровику Александру, Денису Новгородскому, Оксане Нусс и Лилии Юзич.

Как сообщал УНИАН, 29 апреля лидер Радикальной партии написал, что президент Украины Петр Порошенко подписал указ о прекращении гражданства Украины народному депутату Украины Андрею Артеменко из-за наличия у последнего гражданства Канады.