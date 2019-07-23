На Житомирщине члены участковых комиссий перепутали голоса, отданные избирателями за двух кандидатов (видео)

Скандал произошел на 67-м избирательном округе на Житомирщине.

На Житомирщине члены участковых комиссий перепутали голоса, отданные избирателями за двух кандидатов.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

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Речь идет о Сергее Кузьминых - волонтере, который создал сразу несколько бесплатных реабилитационных центров для бойцов АТО и детей с инвалидностью. Он выдвигается от партии "Слуга народа". Второй кандидат - самовыдвиженец, предприниматель Владимир Кропивницкий. Кузьминых был лидером гонки, и набирал почти 36% голосов избирателей, Кропивницкий - менее 7%.

Пока не известно, случайно или умышленно члены участковых комиссий в протоколах поменяли напротив их фамилий результаты голосования. После приезда полиции голоса были занесены верно.