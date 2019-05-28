Зеленский вернул Саакашвили гражданство Украины

Зеленский исключил из указа Порошенко от 26 июля 2017 года положение об утрате Саакашвили украинского гражданства.

Президент Владимир Зеленский исключил из указа своего предшественника Петра Порошенко от 26 июля 2017 года положение об утрате Саакашвили гражданства Украины.

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Об этом говорится в указе Зеленского № 329/2019 "Вопросы гражданства Украины" от 28 мая, тест которого размещен на сайте президента.

"3. Внести в указ президента Украины от 26 июля 2017 № 196 "О прекращении гражданства Украины Бондаревой Т., Корнейчук А.А., Коротецкого Л.А. и других лиц" изменение, исключив положения об утрате Саакашвили Михеилом гражданства Украины", - говорится в тексте документа.

Как сообщал УНИАН, в конце июля 2017 года президент Петр Порошенко подписал указ о прекращении Саакашвили гражданства Украины. По данным члена коллегии МВД Антона Геращенко, Саакашвили лишили гражданства, поскольку он предоставил недостоверные данные, в частности, его судимости в Грузии.

В Украине Саакашвили инкриминировались три статьи Уголовного кодекса: покушение на преступление (ч. 1 ст. 15), преступление признается совершенным по предварительному сговору группой лиц, если его совместно совершили два или более лица (ч. 2 ст. 28), содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности (ч. 2 ст. 256).

Как заявил генпрокурор Юрий Луценко, Саакашвили организовал акции протеста с целью захвата государственной власти в Украине и содействия членам преступной группировки экс-президента Виктора Януковича и бизнесмена Сергея Курченко в прекращении их уголовного преследования.

В сентябре 2017 года Саакашвили незаконно пересек государственную границу из Польши в Украину, что подтверждается решениями местного и апелляционного судов.

12 февраля 2018 года Саакашвили по процедуре реадмиссии был передан Польше.

В связи с совершенным правонарушением в отношении него существует ограничение во въезде в Украину сроком до 2021 года.