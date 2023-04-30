В МИД не исключают, что в войне против России Украине поможет союзник Путина.

Китай может оказать Украине помощь в борьбе с российским агрессором, однако при этом он будет преследовать исключительно свои цели.

Такое заявление сделал замминистра иностранных дел Андрей Мельник в интервью Morgenpost, отметив при этом Китай должен быть заинтересован в скорейшем окончании войны в Украине.

"Это не является нереальным. Китайцы, конечно, преследуют свои интересы. Но я считаю, что справедливое, мирное решение и прекращение боевых действий больше в интересах Пекина, чем это масштабное "землетрясение" для всего мирового порядка", - сказал Мельник.

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При этом он отметил, что позиция Китая нуждается в уточнении: "Взгляд Китая на это может отличаться от нашего. Для Киева обязательным условием является выведение всех российских войск с оккупированных территорий. "Дьявол" кроется в деталях, поэтому мы с нетерпением ждем, что предложит специальный представитель Китая Ли Хуэй", - заявил замминистра.

Война в Украине и позиция Китая

После начала вторжения России в Украину Китай официально не поддержал ни одну из сторон. Пекин постоянно подчеркивает важность переговоров и даже представил свой "мирный план", который насчитывает 12 пунктов. Четких рекомендаций по прекращению войны он не содержит, а войну там называют "украинским кризисом".

26 апреля стало известно, что Китай отправит в Украину посредника в переговорах с Россией. По данным СМИ, речь идет о бывшем после КНР в России – Ли Хуэе.

26 апреля 2023 года президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с лидером Китая Си Цзиньпинем.

Зеленский после разговора с Си Цзиньпинем заявил о невозможности мира за счет территориальных компромиссов. Пресс-секретарь Зеленского назвал "точки пересечения" украинского и китайского мирных планов.

27 апреля в Washington Post вышел материал о том, что Украина и Китай затеяли "геополитическую прогулку по канату".

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