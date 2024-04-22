Залогом помощи от США на следующий год может стать эффективная наступательная операция Украины.

У Украины есть шанс получить помощь от США и в следующем году, заявил в эфире телемарафона советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Все будет зависеть от того, что мы делаем, в том числе и на поле боя, с точки зрения использования тех ресурсов, которые в этом году будут выделены. Нужно показать результаты на поле боя. Потому что, как отмечал президент, этой помощи достаточно для эффективного построения оборонной концепции. Но нам нужны дополнительные ресурсы, такие как дальнобойные ракеты, в существенно большем количестве. Или вот авиационный компонент, который будет позволять нам проводить наступательные действия. Эффективная наступательная операция станет залогом того, что мы получим большую поддержку на последующие годы", - пояснил Подоляк.

Советник ОП также отметил, что есть два и других фактора, которые помогут Украине повлиять на выделение денег от Соединенных Штатов в следующем году.

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"Мы видим существенную лоббистскую поддержку от европейских стран, которые осознают всю опасность путинской России. И это лобби будет, в частности, активно работать и с американскими сообществами. Кроме того, важно информационно доносить, о чем эта война. Это война о доминировании, о восстановлении той или иной репутации США, или России. И это сложная работа, ее надо делать. Но у нас есть аргументы", - рассказал Подоляк.

Помощь от США - что известно

Напомним, 20 апреля Палата представителей Конгресса США поддержала законопроект, в котором предусмотрено выделить десятки миллиардов долларов на помощь Украине в сфере безопасности. В дальнейшем документ должен принять Сенат, затем его дадут на подпись Байдену.

По мнению журналистов Bloomberg, помощь США даст Украине передышку, но не переломит ход войны. Ведь за полгода Силы обороны слишком истощились без необходимого вооружения.

В то же время The Guardian считает, что должно пройти некоторое время после отправки Украине первого пакета помощи, прежде чем будет ощутима разница на поле боя.

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