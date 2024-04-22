Эксперты не ожидают, что Украина сможет переломить ситуацию на поле боя в 2024 году.

Россия смогла укрепить свои позиции в войне с тех пор, как американская военная помощь практически иссякла в конце прошлого года, что привело к острой нехватке артиллерийских боеприпасов у ВСУ. Однако 20 апреля Конгресс одобрил долгожданный пакет помощи Украине, пишет The Guardian. Голосование в Сенате ожидается во вторник, и первый пакет может быть отправлен вскоре после этого. Кроме того, в Европе были накоплены запасы боеприпасов, которые могут быть отправлены в путь через неделю или две.

Однако эксперты предупреждают, что должно пройти некоторое время, прежде чем будет ощутима разница.

"Бывший командующий американской армией в Европе Бен Ходжес сказал, что "могут пройти недели, прежде чем мы увидим значительный эффект на поле боя", а президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье предупредил, что Россия может попытаться провести поспешное наступление и начать новые воздушные рейды, чтобы закрепить свое преимущество на восточном фронте", - пишет издание.

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Каким может быть среднесрочное влияние на войну?

Россия также увеличивает свои расходы на оборону, по некоторым оценкам, до 7,5% ВВП, и внедряет инновации на поле боя. Москва все чаще использует авиабомбы для разрушения линии фронта с расстояния, которое Киев не может преодолеть, а также использует все большее количество беспилотников. Россия также имеет преимущество в живой силе на поле боя, которое она смогла использовать наряду с тяжелым вооружением.

Как пишет The Guardian, эксперты не ожидают, что Украина сможет переломить ситуацию на поле боя в 2024 году. "Главное, что это финансирование, вероятно, поможет стабилизировать украинскую позицию на этот год и начать подготовку к операциям в 2025 году", - сказал Мэтью Сэвилл из военного аналитического центра Rusi, а Ходжес заявил, что 2024 год, вероятно, будет "годом промышленного соревнования", когда обе стороны пытались накопить ресурсы в попытке нанести решающий удар в следующем году.

Помощь Украине от США - мнения

По мнению экспертов Института изучения войны, украинские войска могут потерпеть дополнительные неудачи в ближайшие недели в ожидании помощи США по безопасности, но, вероятно, смогут притупить текущее российское наступление, если американская помощь поступит быстро.

В то же время в Bloomberg отмечали, что помощь США для Украины позволит ВСУ несколько перевести дух на поле боя, хотя вряд ли это само по себе переломит ход войны.

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