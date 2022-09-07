В конце июня Невзоров показал украинский паспорт.

Петиция к президенту Украины Владимиру Зеленскому о запрете предоставления гражданства российскому журналисту и бывшему депутату Государственной Думы РФ Александру Невзорову, набрала нужные для ее рассмотрения 25 тысяч подписей.

Об этом сообщается на сайте главы государства.

Автор петиции, ожидающей рассмотрения, утверждает, что то, что Невзоров не поддерживает убийства украинцев, еще не является поводом для получения им гражданства Украины.

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"Подобная позиция не является поводом разбрасываться нашим гражданством! По такому принципу мы можем французов и немцев наградить украинским гражданством! И еще полмира... Но таким шагом мы втаптываем в избитую ракетами и бомбами нашу землю, жизнь и заслуги наших воинов украинских, и тех воинов, которые приехали нас спасать по зову своего сердца, и у них нет гражданства. Хотя большинство просили и получили отказ", – подчеркивает автор.

Также в петиции отмечается, что нет оснований для предоставления Невзорову гражданства, поскольку он не знает украинского языка и истории, не проживал в Украине последние пять лет, не платил здесь налоги и не работал на процветание и развитие нашей страны.

Утверждается также, что Невзоров "был он приспешником и доверенным лицом Путина", "агитировал за сохранение Российской империи и придерживается ли империалистических взглядов в отношении бывших оккупированных территорий СССР".

"Лелеять надо своих сыновей и дочерей, своих героев, свою землю и все прекрасное, что на ней получает жизнь! А россиянам место и России. Потому что не Путин изнасиловал 9-месячную девочку чайной ложкой, и не Путин убивал наших безоружных мужчин в затылок. Путин – всего лишь выходец из народа, которому кто-то единолично решил предоставить гражданство суверенной, независимой Украины-Руси", – добавляет автор.

Как сообщал УНИАН, в июне в российских СМИ появилась информация, что Невзоров вместе со своей женой Лидией подал заявку на получение украинского гражданства. Позже сам журналист подтвердил этот факт.

Секретарь СНБО Алексей Данилов 7 июня заявил. что у Невзорова "еще нет гражданства, он лишь обратился для получения гражданства".

В конце июня Александр Невзоров показал два украинских паспорта в видео на своем YouTube-канале.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк затем заявил, что российский журналист и бывший депутат Государственной Думы РФ Александр Невзоров, получивший украинское гражданство, даст Украине дополнительные опции влияния на Россию и русскоязычное сообщество в других странах.

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