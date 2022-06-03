Известный журналист-оппозиционер уже подал соответствующую заявку в МИД Украины, фото документа слили в сеть.

Известный российский оппозиционный журналист Александр Невзоров вместе со своей женой Лидией подал заявку на получение украинского гражданства. В российских СМИ публикуют соответствующий документ.

Telegram-канал "Украина Сейчас" пишет о том, что их представитель связался с сотрудником МИД Украины Анатолием Ковалем, номер которого указан на бланке документа. Коваль отметил, что никаких подробностей по данному вопросу раскрывать не будет, но уточнил, что данный документ вообще не должен был попасть в открытый доступ.

"Я не знаю, как этот документ мог попасть в открытый доступ. Я не буду сейчас ничего комментировать", - сказал сотрудник МИД.

Отметим, ранее Невзоров объяснил, за что Путин "мочит" украинцев.

Также УНИАН писал, что Александр Невзоров сказал, когда судьба России будет совсем печальной.

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