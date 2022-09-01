В РФ существует иллюзия государственной жизни, полагает публицист.

Президенту Российской Федерации Владимиру Путину для того, чтобы еще хоть сколько-нибудь протянуть у власти, остается только "раскалять" свою страну.

Главе РФ необходимо поднимать в стране градус ненависти ко всему живому, рассказал российский публицист и ведущий Александр Невзоров в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

По его словам, только ненависть в достаточной степени может объединять, гипнотизировать настолько, чтобы люди и дальше не воспринимали и не видели бы никакой реальности.

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"…вот Путину, для того, чтобы хоть сколько-нибудь еще протянуть, ему остается только одно сейчас – это раскалять саму Россию, поднимая в ней градус ненависти ко всему живому…", – отметил собеседник.

Невзоров добавил, что в РФ есть иллюзия государственной жизни.

"…Бормочет Путин какие-то очередные глупости про какие-то адаптационные центры, про какие-то поддержки инициатив…, однополярные модели, заседают эти путинские дуболомы – это все такая буря в стакане мочи…", – сказал публицист.

Ранее эксперт по вопросам безопасности Иван Варченко сказал, что Владимир Путин периодически берет на себя руководство широкомасштабными военными действиями в Украине, чем явно недовольны российские военные.

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