Невзоров выразил благодарность тем "измученным, отчаявшимся, окровавленным людям Украины", которые позволили ему занять среди них место.

Известный российский оппозиционный журналист Александр Невзоров подтвердил получение украинского гражданства.

Об этом он сообщил на своем канале в Telegram.

"Про украинское гражданство. Без лишних слов. Все предельно просто. Что такое война в Украине? (Если смыть с события политическую и национальную риторику). Это преступление. Есть преступник и есть жертва преступления. Есть убийца и есть тот, кого он убивает, или пытается убить. Преступник - Россия. Жертва - Украина. Это невозможно оспорить или опровергнуть. Это факт. Ну, а дальше каждый делает свой выбор: помогать преступнику или спасать его жертву", - написал журналист.

"Если бы каждый из 140 миллионов россиян заслонил бы собой поставленную к стенке Украину, то не было бы ни Бучи, ни Мариуполя, не было бы сотни тысяч трупов и тех миллионов смертей, в которые ещё обойдётся затея спятившего диктатора", - заявил он.

По его словам встать рядом с тем, кого расстреливают, не всегда комфортно. Вероятно, проще встать в шеренгу расстрельщиков. Каждый сам делает свой выбор. Важно понимать, что третьего варианта не существует, уверен Невзоров.

"Я встаю на сторону жертвы. Чертовски благодарен тем измученным, отчаявшимся, окровавленным людям Украины, которые позволили мне занять среди них место", - добавил Невзоров, комментируя предоставление ему гражданства Украины.

Ранее в российских СМИ появилась информация, что Невзоров вместе со своей женой Лидией подал заявку на получение украинского гражданства.

Ранее Невзоров объяснил, за что Путин "мочит" украинцев.

Также УНИАН писал, что Александр Невзоров сказал, когда судьба России будет совсем печальной.

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