Журналист обратился о получении гражданства, но нужно пройти процедуру.

Российский журналист, экс-депутат Госдумы РФ Александр Невзоров на сегодня не получил украинское гражданство.

Об этом сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в интервью "24 каналу".

"То, что касается Невзорова, в отдельный, скажем так, ящик отложим. Во-первых, у него еще нет гражданства, он только обратился за гражданством", - отметил Данилов.

Он добавил, что в Конституции и законодательстве Украины выписана процедура получения гражданства Украины.

Данилов подчеркнул, что тот, кто хочет приобрести гражданство Украины, должен лишиться гражданства страны, которой он имеет. Он подчеркнул, что есть процедура, которую должен пройти любой из "планеты Земля", кто хочет получить украинское гражданство.

Как сообщал УНИАН, 6 июня президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал вероятность предоставления гражданства Невзорову. "Я знаю, что он подал на наше гражданство, хотел оставить гражданство РФ из-за того, что он поддерживает Украину... Мы начали этот разговор", - сказал президент.

"Если у нас есть возможность качать российскую власть, то мы должны это делать с гражданами РФ, которые полностью за Украину и против политики президента Путина. Мы должны с вами использовать любое оружие", - считает Зеленский.

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