В сети пишут, что в поселке Озерное Житомирской области в ночь на 8 сентября перед приездом президента Владимира Зеленского решили положить асфальт.
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Соответствующее видео в группе "Здравствуй, Озерное!" в Facebook опубликовал очевидец Сергей Горбатюк.
"Ждем В.А.Зе", — подписал он видеозапись.
"Если ехать до конечной — там ямы по колено", - пишут в комментариях под роликом.
Визит Зеленского в Житомирскую область: что известно
Ранее местная ОГА сообщила, что президент Украины Владимир Зеленский приедет в Житомирскую область 8 сентября.
СМИ пишут, что глава государства осмотрит объекты программы "Большое строительство".
Как в других областях "готовились" к приезду Зеленского
Это уже не первый инцидент поспешной подготовки чиновников к запланированному визиту президента. Раньше в Луцке военных заставили вычерпывать воду из луж. В Николаевской области – клеить партийную рекламу "Слуги народа" руками спасателей, а в самом областном центре вдруг взялись второй раз за лето ремонтировать дорогу.
Более того, новый асфальт перед приездом Зеленского стелили и в Херсоне.
А в Харьковской области к приезду президента местные власти решили отремонтировать дорогу и покрасить пеньки деревьев.
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