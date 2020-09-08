Озерное, в котором решили ремонтировать дорогу ночью, расположено в 20 минутах езды от Житомира.

В сети пишут, что в поселке Озерное Житомирской области в ночь на 8 сентября перед приездом президента Владимира Зеленского решили положить асфальт.

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Соответствующее видео в группе "Здравствуй, Озерное!" в Facebook опубликовал очевидец Сергей Горбатюк.

"Ждем В.А.Зе", — подписал он видеозапись.

"Если ехать до конечной — там ямы по колено", - пишут в комментариях под роликом.

Визит Зеленского в Житомирскую область: что известно

Ранее местная ОГА сообщила, что президент Украины Владимир Зеленский приедет в Житомирскую область 8 сентября.

СМИ пишут, что глава государства осмотрит объекты программы "Большое строительство".

Как в других областях "готовились" к приезду Зеленского

Это уже не первый инцидент поспешной подготовки чиновников к запланированному визиту президента. Раньше в Луцке военных заставили вычерпывать воду из луж. В Николаевской области – клеить партийную рекламу "Слуги народа" руками спасателей, а в самом областном центре вдруг взялись второй раз за лето ремонтировать дорогу.

Более того, новый асфальт перед приездом Зеленского стелили и в Херсоне.

А в Харьковской области к приезду президента местные власти решили отремонтировать дорогу и покрасить пеньки деревьев.

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Автор: Ольга Робейко