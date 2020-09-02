В самом же Харькове на одной из улиц уже меняют асфальт, что спровоцировало пробки.

К приезду президента Владимира Зеленского местные власти в Харьковской области решили отремонтировать дорогу и покрасить пеньки деревьев.

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Соответствующие фото и видео начали появляться в местном Telegram-канале Веха от разных очевидцев.

Так, ночью жители Песочина заметили экипаж с коммунальщиками, которые стелили асфальт.

Тогда как команда пожарных из спецмашины мыла дорогу в другой части городка.

Свидетели происшествия также утверждают, что работники служб спешно занялись благоустройством улиц и даже покрасили пеньки деревьев.

В самом же Харькове на одной из улиц уже меняют асфальт, что спровоцировало большие пробки.

Что будет делать президент в Харьковской области

По информации пресс-службы Офиса президента, Зеленский ознакомится с ходом реконструкции объектов инфраструктуры в рамках «Большого строительства».

Глава государства проведет встречу с представителями деловых кругов области и будет участвовать в презентации Стратегии развития региона до 2027 года.

Самые яркие примеры реакций чиновников на визит Зеленского

Это уже не первый инцидент поспешной подготовки чиновников к запланированному визиту президента. Раньше в Луцке военных заставили вычерпывать воду из луж. Тогда как в Николаевской области – клеить партийную рекламу "Слуги народа" руками спасателей, а в самом областном центре вдруг взялись второй раз за лето ремонтировать дорогу.

Более того, новый асфальт перед приездом Зеленского стелили и в Херсоне.

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Автор: Яна Ставская