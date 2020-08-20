В Херсоне в ночь перед визитом Зеленского взялись стелить новый асфальт (видео)
14:02, 20 августа 2020Общество
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Видео работ опубликовано в сети.
В Херсоне тщательно готовились к визиту президента / Cкриншот с видео
На парковке у Бериславского шоссе в Херсоне в ночь перед визитом президента коммунальщики укладывали новый асфальт.
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Как сообщает местное издание «МОСТ», техника укатывала в асфальт площадку, на которой президент сегодня должен вручать 7 машин почтальонам. Оно также опубликовало видео работ, которое прислал очевидец.
Работы начались в районе 22:00 и быстро закончились.
- Напомним, Владимир Зеленский сегодня находится с визитом в Херсоне.
- С 1 марта этого года в Украине стартовал проект "Большая стройка", который подразумевает не только масштабное дорожное строительство, но и строительство социальной инфраструктуры страны.
- В июне Зеленский постановил своим указом создать Координационный совет по реализации программы "Большая стройка", основными заданиями которого станут мониторинг ситуации и наработка предложений для эффективной реализаций целей программы.
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