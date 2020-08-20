В Херсоне в ночь перед визитом Зеленского взялись стелить новый асфальт (видео)

Видео работ опубликовано в сети.

На парковке у Бериславского шоссе в Херсоне в ночь перед визитом президента коммунальщики укладывали новый асфальт.

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Как сообщает местное издание «МОСТ», техника укатывала в асфальт площадку, на которой президент сегодня должен вручать 7 машин почтальонам. Оно также опубликовало видео работ, которое прислал очевидец.

Работы начались в районе 22:00 и быстро закончились.

Напомним, Владимир Зеленский сегодня находится с визитом в Херсоне.

С 1 марта этого года в Украине стартовал проект "Большая стройка", который подразумевает не только масштабное дорожное строительство, но и строительство социальной инфраструктуры страны.

В июне Зеленский постановил своим указом создать Координационный совет по реализации программы "Большая стройка", основными заданиями которого станут мониторинг ситуации и наработка предложений для эффективной реализаций целей программы.

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Автор: Дмитрий Захаров