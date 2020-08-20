В Николаевской области перед визитом Зеленского с пожарной машины клеят билборды "Слуги народа" (видео)

Завтра в регион приедет президент. Накануне там уже "подготовили" дорогу, отремонтировав ее второй раз за лето.

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