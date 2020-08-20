цей матеріал доступний українською

В Николаевской области перед визитом Зеленского с пожарной машины клеят билборды "Слуги народа" (видео)

21:04, 20 августа 2020
Выборы-2020
224 0
Завтра область посетит президент / фото Никвести

Произошло это накануне визита в регион президента Владимира Зеленского, который состоится завтра, пишут "Никвести".

Читайте такжеВ Харькове за два месяца до выборов появился "музей избирательного трэша" (фото, видео)

В поселке Казанка для поклейки бордов была использована спецмашина с автолестницей 17 государственной пожарно-спасательной части, которая базируется в данном населенном пункте.

Клеили политическую рекламу люди в гражданской форме.

Поездки Зеленского по Украине: что известно

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Юрий Годован

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter