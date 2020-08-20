В Николаевской области перед визитом Зеленского с пожарной машины клеят билборды "Слуги народа" (видео)
21:04, 20 августа 2020Выборы-2020
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Завтра в регион приедет президент. Накануне там уже "подготовили" дорогу, отремонтировав ее второй раз за лето.
Завтра область посетит президент / фото Никвести
В Николаевской области партийные билборды "Слуги народа" клеили при помощи пожарного автомобиля.
Произошло это накануне визита в регион президента Владимира Зеленского, который состоится завтра, пишут "Никвести".
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В поселке Казанка для поклейки бордов была использована спецмашина с автолестницей 17 государственной пожарно-спасательной части, которая базируется в данном населенном пункте.
Клеили политическую рекламу люди в гражданской форме.
Поездки Зеленского по Украине: что известно
- Ранее в Николаеве к визиту президента второй раз за лето начали ремонтировать дорогу.
- В Херсоне в ночь перед визитом Зеленского также взялись стелить новый асфальт.
- В Комитете избирателей Украины считают, что глава государства в ходе своих поездок по регионам агитирует за партию "Слуга народа".
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