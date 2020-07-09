В Луцке военных заставили выгребать воду из луж перед приездом Зеленского - СМИ (фото, видео)

Чтобы осушить болото в ямах, воду военные выметали самодельными вениками из веток и листьев, как можно увидеть на фото и видео.

Сегодня, 9 июля, президент Владимир Зеленский прибыл в Волынскую область. Во время рабочего визита он, в частности, посетит 204-ю Севастопольскую бригаду тактической авиации, которая сейчас расположена в Луцке.

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Как пишет "24 канал" со ссылкой на собственные источники в 204-й Севастопольской бригаде тактической авиации, там перед визитом главы государства военным якобы приказали выгребать воду из луж, образовавшихся вследствие отсутствия ремонта дороги.

СМИ утверждает, что военные выгребали воду из луж пластиковыми бутылками и самодельными вениками, таким образом осушая болото.

Как сообщает источник "24 канала", приказ якобы дало командование части под видом ремонта дорог, который не проводился до того на протяжении примерно 20 лет.

"Сначала военные осушили ямы, после чего их залили смолой и засыпали гравием. Такой "ремонт" проводили на выезде с летного поля на КПП", - пишут журналисты и публикуют соответствующие фото и видео.

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