В центре Николаева из-за визита Зеленского второй раз за лето ремонтируют дорогу - СМИ (фото)

Дорожники говорят, что устраняют ямы и трещины.

В центре Николаева дорожные службы в понедельник второй раз за лето ремонтировали асфальт на улице Адмиральской возле здания облгосадминистрации.

Как сообщают "Никвести", это происходит перед визитом в город президента Владимира Зеленского, который запланирован на пятницу, 21 августа.

В частности, коммунальщики сняли верхний слой асфальта около парковки у здания ОГА и подготовили дорожные карты к дальнейшей укладке нового слоя асфальта.

В комментарии СМИ представитель "ЭЛУ автодорог" сообщил, что сотрудники КП выполняют плановые работы по устранению ям и трещин на дорогах Центрального района в рамках договора с Департаментом ЖКХ.

Он также отметил, что причиной по которым работы проводятся второй раз за лето на улице Адмиральской является поручение Департамента ЖКХ.

"Мы выполняем работы по устранению небольших ям, трещин, чтобы потом после зимы дорога не разрушилась. Все в рамках договора по Центральному района. Нам пришло предписание, мы выехали и работаем", - заявил он.

Как пишет СМИ, в июне текущего года дорога на этом участке уже ремонтировалась тем же самым предприятием.

Ранее в николаевской больнице к визиту министра "подмели" лужи и вымыли со спиртом отделение.

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Автор: Юрий Годован