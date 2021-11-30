Фотографию журналиста с черной лентой в здание парламента принес неизвестный мужчина.

Во вторник, 30 ноября, вблизи здания Верховной Рады появился портрет украинского журналиста Дмитрия Гордона с траурной лентой.

Об этом сообщает "Страна".

Читайте такжеПоклонник Дмитрия Гордона сделал сенсационное признание: "Спать с вами одно удовольствие"По данным издания, портрет Гордона к зданию Рады принес неизвестный мужчина. Впоследствии он оставил его под парламентом у фонарного столба.

Вероятно, этот перформанс, является "ответом" на слова Дмитрия Гордона о том, что президент Владимир Зеленский для него умер. В эфире одного из телеканалов журналист заявил, что Зеленскому осталось править 2,5 года, далее он предрек "начало конца".

В сети также появились снимки мужчины, который держит в руках портрет Гордона.

Как сообщал УНИАН, на днях Аваков и Гордон одновременно поделились "рыцарским" фото в соцсетях, подписав его следующими словами: "Да-Да, это именно то, о чем вы подумали". Снимок породил массу мемов и фотожаб. Вскоре Аваков, комментируя его, лаконично отметил: "Это выучка".

Позже Гордон рассказал, что снимок был сделан в Литве, где компания праздновала 69-летие Савика Шустера. "Вот эти все предметы мы взяли у рыцарей и сделали такое фото. Вот и все, собственно говоря, вся история", — пояснил он.

Также Гордон показал, как создавалось "рыцарское" фото, которое взорвало Сеть.

Автор: Марта Гичко