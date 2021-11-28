Алеся Бацман поздравила сына Дмитрия с днем рождения.

Супруга украинского журналиста и ведущего Дмитрия Гордона - Алеся Бацман - сфотографировалась сразу с шестью детьми своего мужа. Так, они приехали поздравить сына Льва, которому исполнилось 20 лет.

"Лев, с днем рождения! Пусть сбываются все мечты! У тебя прекрасные цели, и ты обязательно получишь то, что задумал", - поздравила Алеся сына Гордона.

Отметим, на снимке Бацман была самой яркой. Она надела золотистое мини платье и ботфорты в тон. А вот сам Гордон позировал в темном костюме и белой рубашке.

Читайте такжеУкраинская певица похвасталась самым дорогим подарком от мужа-продюсера"Чудесная семья", "Какие все клевые", "Крутые", "Золотая Алеся", "Такие счастливые", - пишут поклонники в комментариях.

Интересно, что у Дмитрия Гордона семеро детей. От первого брака у него есть 29-летний сын Ростислав, от второго брака - 26-летний сын Дмитрий, от третьего брака - 22-летняя дочь Елизавета и 20-летний сын Лев, от четвертого брака с Алесей Бацман - 9-летняя дочь Санта, 5-летняя дочь Алиса и 2-летняя дочь Лиана.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Диана Могилевич