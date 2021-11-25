На кадрах можно увидеть самого Гордона с женой, а также других известных политиков и журналистов.

Украинский журналист Дмитрий Гордон показал, как создавалось "рыцарское" фото, взорвавшее сеть.

В своем Instagram он сегодня опубликовал видео, на котором видно, как его жена Алеся Бацман фотографирует Гордона и других людей с "рыцарским" оружием. В кадр попали экс-министр внутренних дел Арсен Аваков, известный доктор Евгений Комаровский, телеведущий Савик Шустер, журналист Павел Елизаров, экс-премьер Владимир Гройсман, российский экономист Андрей Илларионов и другие.

"А вот как это было. Уникальные кадры", - написал Гордон.

На видео Бацман "командует", как правильно стать для фото и призывает всех улыбаться и смотреть в кадр.

Как сообщал УНИАН, на днях Аваков и Гордон одновременно поделились "рыцарским" фото в соцсетях, подписав его следующими словами: "Да-да, это именно то, о чем Вы подумали". Снимок породил массу мемов и фотожаб. Вскоре Аваков, комментируя его, лаконично отметил: "Это выучка".

Позже Гордон рассказал, что снимок был сделан в Литве, где компания праздновала 69-летие Савика Шустера. "Вот эти все предметы мы взяли у рыцарей и сделали такое фото. Вот и все, собственно говоря, вся история", - объяснил он.

Автор: Виолетта Орлова