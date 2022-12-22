Президент Украины встретился с Анджеем Дудой, возвращаясь из Соединенных Штатов Америки.

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом Польши Анджеем Дудой. На встрече они обсудили стратегические планы на будущее и дальнейшее взаимодействие между государствами.

Об этом рассказали в Офисе президента. Зеленский выразил благодарность Польше за неизменную и мощную поддержку, которую Варшава оказывает Киеву.

"По дороге домой встретился с другом Украины – президентом Польши Анджеем Дудой. Подвели итоги года, который принес исторические вызовы из-за полномасштабной войны. Обсудили стратегические планы на будущее, двусторонние отношения и взаимодействия на международном уровне в 2023 году", - написал Зеленский.

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Среди поднятых тем, в частности, обсуждалось и усиление обороноспособности Украины, а также гуманитарные вопросы, в том числе и те, которые касаются украинских переселенцев в Польше.

Визит Зеленского в США - что известно

Как сообщал УНИАН, президент Владимир Зеленский впервые за время полномасштабной войны вчера, 21 декабря, покинул Украину ради зарубежного визита в США. Визит длился менее суток.

Зеленский встретился с президентом США Джо Байденом, а также выступил в Конгрессе Соединенных Штатов.

Во время совместной пресс-конференции с Зеленским Байден подчеркнул, что Украина уже 300 дней показывает России свою стальную сущность и несломленность. Он напомнил, что союзники поставили 2000 танков и единиц бронетехники, 800 артиллерийских систем и 2 млн снарядов, миллиарды долларов для поддержки Украины. Отдельно Байден пообещал выделить Украине дополнительные $45 млрд помощи, еще один пакет на $1,8 млрд и еще один проект о том, чтобы упростить передачу Пентагоном Украине вооружения.

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