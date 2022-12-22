Байден заявил, что американский народ готов защищать свободу от злости.

В Белом доме прошла пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена.

Основные заявления Байдена:

300 дней Украина показывает России свою стальную сущность и несломленность.

Когда свобода Украина была под угрозой, американцы не сомневались и стали на защиту Украины.

Союзники поставили 2000 танков и единиц бронетехники, 800 артиллерийских систем и 2 млн снарядов, миллиарды долларов поддержки и прочее - все это, чтобы усилить Украину.

Европа и союзники США во всем мире приютили миллионы украинских беженцев.

Украина выиграла борьбу за Киев, выиграла борьбу за Херсон, выиграла борьбу за Харьков - Украина превзошла ожидания России.

В США обе партии поддерживают Украину и будут делать это и дальше, несмотря ни на что.

Байден подпишет дополнительные $45 млрд помощи Украины, еще один пакет на $1,8 млрд и еще один проект о том, чтобы упростить передачу Пентагоном Украине вооружения.

Россия специально обстреливает критическую инфраструктуру, чтобы лишить мирных граждан Украины тепла и света, воды на зиму. Россия использует зиму, как оружие.

Встреча Зеленского и Байдена: детали

Владимир Зеленский прибыл в Белый дом примерно в 21:04 по киевскому времени.

Видео дня

Президент Украины Владимир Зеленский по просьбе украинского военного из Бахмута передал президенту Соединенных Штатов Америки Джо Байдену крест за военные заслуги.

Президент США Джозеф Байден сказал, что США продолжат поддерживать оборону и стремление Украины к справедливому миру.