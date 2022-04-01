К ним также подключились рабочие подгруппы.

Переговоры Украины и Российской Федерации продолжились в онлайн-формате.

Об этом журналистам сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

По его словам, стороны об этом официально заявили.

"Переговоры продолжились в онлайн-формате с подключением рабочих подгрупп", - заявил Подоляк.

Переговоры с Россией

Как сообщал УНИАН, 29 марта в Турции Киев официально представил свои предложения по новой системе гарантий безопасности для Украины.

Речь идет о внеблоковом статусе в обмен на "гарантии безопасности" с участием РФ и ряда западных стран.

Член делегации Давид Арахамия уточнил, что стороны не подписывали никаких документов.

В Британии заявляли, что Россия использует переговоры для перегруппировки войск, чтобы пойти на второе наступление.

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