Переговоры Украины и Российской Федерации продолжились в онлайн-формате.
Об этом журналистам сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
По его словам, стороны об этом официально заявили.
"Переговоры продолжились в онлайн-формате с подключением рабочих подгрупп", - заявил Подоляк.
Переговоры с Россией
Как сообщал УНИАН, 29 марта в Турции Киев официально представил свои предложения по новой системе гарантий безопасности для Украины.
Речь идет о внеблоковом статусе в обмен на "гарантии безопасности" с участием РФ и ряда западных стран.
Член делегации Давид Арахамия уточнил, что стороны не подписывали никаких документов.
В Британии заявляли, что Россия использует переговоры для перегруппировки войск, чтобы пойти на второе наступление.