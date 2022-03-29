Представители нашей страны не подписывали никаких документов, отметил глава фракции "Слуга народа".

Киев на переговорах с Россией в Турции официально представил свои предложения по новой системе гарантий безопасности для Украины, украинская сторона уже раскрыла подробности будущего договора.

Об этом по результатам переговоров сообщил глава украинской делегации, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Мы сегодня вышли с официальным предложением о новой системе гарантий безопасности для Украины. Мы настаиваем, чтобы это был международный договор, который будут подписывать все страны - гаранты безопасности, который будет ратифицирован, чтобы не повторять ошибку, которая была когда-то в Будапештском меморандуме. Мы хотим, чтобы это был рабочий международный механизм конкретных гарантий безопасности для Украины", - подчеркнул он.

Арахамия отметил, что представители украинской делегации не подписывали никаких документов - только озвучивали предложения Украины.

По его словам, в будущем договоре должна содержаться норма, согласно которой в течение трех дней после начала войны, агрессии, военной операции, любой замаскированной, гибридной войны против Украины страны-гаранты проводят консультации, после чего они юридически обязаны предоставить нашей стране военную помощь, в частности, в виде вооружения и закрытия неба.

Среди гарантов рассматриваются постоянные члены Совета Безопасности ООН: США, Великобритания, Франция, КНР, а также Российская Федерация, но "об этом надо говорить отдельно". Также Украина хочет видеть среди гарантов Турцию, Германию, Канаду, Италию, Польшу, Израиль. Кроме того, предложено предусмотреть свободное присоединение к договору других гарантов.

Как отметил политик, этот механизм даже более четкий, чем в 5-й статье Североатлантического договора 1949 года о создании НАТО, где нет ограничений по срокам консультаций.

Также Украина предлагает предусмотреть в будущем договоре, что все страны-гаранты не только не возражают против вступления украинского государства в Европейский Союз, а должны помогать в этом процессе.

Напомним, РФ ворвалась в Украину рано утром 24 февраля. Сначала враг сбрасывал бомбы на военные объекты, а потом атаковал и мирные города, в частности, Киев, Чернигов, Херсон, Харьков и Мариуполь.

Позже между украинской и российской стороной начались мирные переговоры. Новый раунд переговоров между Украиной и Россией состоялся 29 марта в Турции.

По результатам первого раунда переговоров с РФ в Стамбуле советник руководителя Офиса президента, один из украинских переговорщиков Михаил Подоляк сказал, что наша страна предлагает подписать договор о международных гарантиях безопасности для нее.

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