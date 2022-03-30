Глава Министерства иностранных дел РФ показал ошибочное понимание переговорного процесса, отметили в украинском МИДе.

Министерство иностранных дел Украины заявляет, что вопросы оккупированных Крыма и Донбасса будут окончательно решены после восстановления украинского суверенитета на этих территориях.

Об этом спикер МИД Олег Николенко сказал в комментарии корреспонденту УНИАН.

"Сергей Лавров (министр иностранных дел РФ - Ред.) демонстрирует ошибочное понимание переговорного процесса. Вопросы Крыма и Донбасса будут окончательно решены после восстановления над ними суверенитета Украины. На переговорах в Стамбуле украинская делегация как раз передала на рассмотрение Москвы предложения насчет путей достижения этой цели", - заявил Николенко.

Ранее Сергей Лавров заявил, что считает прогрессом якобы "понимание украинскими коллегами того, что вопросы Крыма и Донбасса окончательно решены".

Напомним, российские войска ворвались на территорию Украины рано утром 24 февраля. Враг сначала сбрасывал бомбы на военные объекты, а потом атаковал и мирные города, в частности, Киев, Чернигов, Мариуполь, Херсон и Николаев.

Позже между представителями украинской и российской сторон стартовали мирные переговоры. Новый раунд переговоров между сторонами состоялся 29 марта в Стамбуле.

Один из украинских переговорщиков - советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк - говорил, что украинская сторона предлагает подписать договор о международных гарантиях безопасности для нашего государства.

Вас также могут заинтересовать новости: