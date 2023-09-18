Подоляк объяснил, что значит заявление диктатора.

Единственной идеей Путина является уничтожение Украины, он говорит о переговорах только ради того, чтобы получить паузу для усиления своих войск.

Так в эфире телеканала FREEДOM советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал недавнее заявление Путина о том, что Россия якобы никогда не отказывалась от переговоров.

"Переговоры о чем? Человек зашел на чужую территорию, убил людей. Переговоры о чем с ним вести? О каком мире? Нет, это не о мире. Он предлагает капитуляцию: "Вы должны признать, что я ваших людей убивал правильно, что я вообще имею право вас вырезать здесь всех". Об этом с ним разговаривать?" - возмутился он.

По словам Подоляка, переговоры с Россией могут проходить только в Гааге, и мировому сообществу пора это понять. "Нельзя разговаривать с убийцей, который демонстративно убивает. Потому что он вам не предлагает ни мир, ни правила, ничего. Он вам предлагает узаконить его право вас убивать", - добавил советник главы ОП.

Он объяснил, что Кремль таким образом пытается втянуть всех в "традиционную для России игру".

"Давайте сядем на фиктивные переговоры, мы их будем там унижать, интенсивность огня снизится, а в это время мы сможем докопить ресурс, который нам нужен, провести определенный апгрейд, ротацию, набрать мобилизованных. Ну, и дальше будем резать... Он не переговоры предлагает, он говорит: "Дайте нам паузу, чтобы мы могли донабрать людей и дорезать их там". Ну, так не надо это называть переговорами", - подчеркнул Подоляк.

Последние заявление Кремля о переговорах

Напомним, что Путин во время встречи с Александром Лукашенко в Сочи заявил, что Москва "никогда не отказывалась от переговоров с Украиной".

При этом он, комментируя слова госсекретаря Штатов о том, что для танго нужны двое, сказал, что всем придется "плясать барыню", подразумевая русскую пляску.

Глава российского МИД Сергей Лавров также заявил, что они якобы готовы "реагировать на все серьезные инициативы по российско-украинскому урегулированию".

При этом весной он говорил, что переговоры могут состояться только "с точки зрения реалий, которые сложились, и с учетом законных интересов и озабоченностей РФ".

А прошлой осенью, когда Путин объявил об аннексии украинских территорий, он сказал, что РФ готова к переговорам, но итоги псевдореферендумов обсуждать не будет.

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