Сергей Лавров снова заявил о "злом" Западе.

В России пожаловались на "заговор" вокруг переговоров между Москвой и Киевом. В Кремле увидели попытки "поставить все с ног на голову".

"Вокруг темы так называемых переговоров возникает настоящий заговор и попытки через псевдодипломатию поставить все с ног на голову. Точно так же, как это делали во время начала украинских событий, которые долгие годы были в приоритете у наших западных коллег, прежде всего у США и Британии. Они инвестировали миллиарды долларов в украинскую оппозицию, привели ее к власти путем антиконституционного кровавого государственного переворота", - заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

При этом он заявил, что якобы Москва готова "реагировать на все серьезные инициативы по российско-украинскому урегулированию".. На этом фоне Лавров вспомнил об африканском "мирном плане".

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Визиты африканских лидеров в Украину и Россию - главные новости

16 июня в Украину прибыла африканская, в том числе президент ЮАР Сирил Рамафоса. Потом делегация отправилась в Россию, где провела встречу с Владимиром Путиным. Президент РФ раскритиковал африкаснкий мирный план, в частности ключевые моменты.

В свою очередь Рамафоса заявил, что после визита в Киев и Москву появились основания для оптимизма в вопросе достижения мира.

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