Он отреагировал на слова госсекретаря Соединенных Штатов.

Российский диктатор Путин заявил, что всем "так или иначе придется плясать" барыню - русскую пляску.

Комментируя слова государственного секретаря США Энтони Блинкена о том, что "для танго нужны двое", а они не видят признаков заинтересованности в дипломатии от Путина, президент РФ сказал, что они якобы никогда не отказывались от переговоров с Украиной.

"Танго - это хорошо, я думаю, что для Украины важно гопак не забыть. А то так все время будут под чужую музыку и чужую дудку плясать. А плясать так или иначе всем придется барыню", - сказал Путин.

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Кроме того, он заявил, что американцы "не умеют танцевать танго". " Это изумительная музыка, движения красивые. Но США пытаются все решать с позиции силы или с помощью экономических санкций, либо финансовых ограничений, угрозы применения военной силы, либо ее применением", - сказал диктатор.

Переговоры с Россией: что известно

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что не пойдет на переговоры с Россией, если оккупационные войска будут оставаться на территории страны.

Прошлой осенью он сказал, что предложил западным партнерам публичную форму переговоров, однако в Кремле заявили, что публичных переговоров "не бывает".

В России часто заявляют, что якобы не отказываются от переговоров. При этом захватчики требуют, чтобы Украина перестала защищаться и признала оккупированные территории российскими. Также Москва настаивает на "демилитаризации и денацификации" страны, против которой ведет незаконную войну.

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