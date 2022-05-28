Настоящие переговоры возможны, если Россия покинет юг Украины и отведет войска

Россия лжет, обвиняя Украину в отказе от переговоров.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

По его словам, в Москве снова генерируют ложь, утверждая, что Украина отказывается от переговоров.

"Настоящие переговоры возможны, если Российская Федерация откажется от лицемерия (одно говорим, другое делаем), оставит юг страны и отведет войска", - подчеркнул он.

По словам Подоляка, пока эти условия не выполнены "переговоры ведет отдельная "делегация" на линии фронта".

Переговоры Украины и РФ: что стоит знать

Ранее в Офисе президента Украины заявили, что Россия живет иллюзиями "военных побед", из-за чего переговоры с ней невозможны. Дипломатические беседы могут возобновиться только по указанию Зеленского.

Между тем глава государства считает, что Украина должна вернуть территории, которые были оккупированы после 24 февраля. Только после этого можно снова сесть за стол переговоров.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявлял, что в переговорном процессе между Россией и Украиной "наблюдается застой". Обсуждается лишь обмен пленными, а беседы о прекращении огня отошли на второй план.

В субботу, 28 мая, состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном и федеральным канцлером ФРГ Олафом Шольцом.

По сообщению Кремля, "отдельное внимание уделено положению дел на переговорном треке". Владимир Путин утверждает, что Россия якобы готова к возобновлению диалога, который якобы "находится в замороженном состоянии по вине Киева".

В свою очередь федеральное правительство Германии информировало, что канцлер Германии и президент Франции призвали к немедленному перемирию и выводу российских войск.

"Они призвали президента России пойти на серьезные прямые переговоры с президентом Украины и найти дипломатическое решение конфликта", - подчеркнула немецкая сторона.

Французская сторона по итогам переговоров также информирует, что Путина призвали как можно быстрее согласиться на прямой диалог с президентом Зеленским.

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