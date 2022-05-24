По словам Зеленского, без деоккупации захваченных после начала широкомасштабного вторжения российских войск переговоры о прекращении огня с РФ "будут тяжелыми".

Украина вернется к переговорам с Россией лишь после того, как вернет захваченные оккупантами после 24 февраля украинские территории.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью японскому изданию NHK.

"Я уверен, что мы должны вернуть себе всю нашу территорию, но за это придется заплатить. Мы хотим вернуть ее к тому, что было до 24 февраля. Тогда мы сядем за стол переговоров", – сказал Зеленский, добавив, что без деоккупации захваченных территорий после начала широкомасштабного вторжения российских войск переговоры о прекращении огня с РФ "будут тяжелыми".

Зеленский отметил украинскую принадлежность Крыма и Донбасса, но сейчас видит главную задачу в освобождении захваченных за 3 месяца регионов.

По его словам, Вооруженные силы Украины способны вернуть все оккупированные РФ земли. После того, как мир увидел способность Украины противостоять агрессору, поверил в ее победу и объединился ради помощи украинскому народу – будущая победа стала еще более ощутимой, отметил Зеленский.

"Мир давал Украине три дня относительно оккупации РФ всей территории страны. Но видите – не три дня, не 30 дней, а уже три месяца прошло. Мы объединили мир вокруг Украины... Не думаю, что попытка России будет успешной, потому что мир объединился вокруг Украины", - сказал Зеленский.

Ранее Зеленский назвал условие для встречи с Путиным. Глава Украинского государства готов встретиться с президентом РФ исключительно для прекращения войны.

Как заявлял советник главы ОП Михаил Подоляк, переговоры с Россией не закончились, они приостановлены, поскольку любая война заканчивается переговорами. По его словам, переговоры Зеленского с Путиным состоятся при необходимости у украинского президента.

Вас также могут заинтересовать новости: