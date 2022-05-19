Подоляк сказал, что Россия "должна понять, что победы в этой войне она не будет иметь".

Переговоры с Россией не закончились, они приостановлены, поскольку любая война заканчивается переговорами.

Об этом заявил советник главы офиса президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона.

Переговоры Зеленского с Путиным состоятся при необходимости у украинского президента, добавил он.

"Украина имеет право сегодня уже модерировать переговорный процесс. То есть наши ВСУ модерируют уже войну, ведут ее как нужно Украине. Да, не в том смысле еще, не в тех возможностях контратаковать, но ведет именно ВСУ... Переговорный процесс, как один из инструментов войны, будет модерироваться исключительно Украиной и украинским президентом, который будет давать нам дорожную карту, по которой мы сможем идти", - заявил Подоляк.

При этом Подоляк сказал, что Россия "должна понять, что победы в этой войне она не будет иметь".

"Они должны понять, что в результате этой войны потеряют все, поэтому должны прекратить ее", - сказал Подоляк.

Как сообщал УНИАН, канцлер Германии Олаф Шольц и президент Украины Владимир Зеленский считают прекращение боевых действий и вывод захватнических войск Российской Федерации с территории Украины необходимым для мирного урегулирования на основе переговоров.

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