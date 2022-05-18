Диктаторский режим Путина до сих пор не осознает последствий этой жестокой войны, уверен советник главы ОП.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что переговорный процесс с Россией остановился, поскольку она еще не до конца поняла последствий войны. На сегодня переговоры невозможны.

Об этом Подоляк заявил в интервью Радио НВ.

"Безусловно, переговоры сегодня приостановлены. Для нас важна позиция президента Украины. Когда он скажет, что надо начинать переговоры, на какие-то позиции выходить, мы будем это делать. Но сегодня это невозможно. Россия все еще не понимает последствия войны. Она имеет иллюзии, что они могут на востоке Украины достичь определенных военных успехов – это не так. Они имеют иллюзию, что они могут отбиться от санкций, которые еще не начали работать на полную, и Россия еще не страдает от санкций так, как должно страдать государство-агрессор. Но это не так, и где-то к середине лета они будут страдать уже в полном объеме. Россия еще не до конца поняла, что она является страной-изгоем",- заявил Подоляк.

По его словам, российские власти все еще "живут в своей пропаганде". Это значительно влияет на переговорный процесс.

Как сообщал УНИАН, Подоляк ранее заявил, что ряд европейских политиков предлагали Украине уступить суверенитет для "сохранения лица" президенту РФ Владимиру Путину. Он назвал эти предложения "странными".

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