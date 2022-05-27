Беседы насчет прекращения огня отошли на второй план.

Сейчас в переговорном процессе между Россией и Украиной "наблюдается застой". Обсуждается лишь обмен пленными, а беседы о прекращении огня отошли на второй план.

Такое заявление сделал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в интервью порталу Sabah.

"В российско-украинском переговорном процессе наблюдается застой, Украина даже заявила, что прекратила переговоры. Борьба на местах продолжается. Ведутся переговоры об обмене украинских солдат, захваченных Россией, и российских солдат, захваченных Украиной. Переговоры о прекращении огня отошли на второй план", — сообщил Чавушоглу.

Министр также указал на проблему экспорта зерна, которое заблокировано в украинских портах российским флотом. По совам МИД, сейчас его вывоз невозможен из-за соображений безопасности. Однако обсуждение этого вопроса продолжается.

Напомним, на прошлой неделе в Офисе президента Украины заявили, что Россия живет иллюзиями "военных побед", из-за чего переговоры с ней невозможны. Дипломатические беседы возобновятся лишь по указанию Зеленского. Тем временем глава государства считает, что Украина должна вернуть территории, которые были оккупированы после 24 февраля. Только после этого можно снова сесть за стол переговоров.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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