В связи с отстранением Тупицкого КСУ намерен назначить специальное пленарное заседание Суда.

Решение об увольнении судьи Конституционного Суда Украины с должности принимается исключительно КСУ, и ни один орган или должностное лицо не могут принять такое решение вместо него.

Об этом говорится в разъяснении о порядке прекращения полномочий судьи КСУ.

"Решение об увольнении судьи Конституционного Суда Украины с должности по основаниям, определенным частью второй статьи 149-1 Основного Закона Украины, принимается исключительно Конституционным Судом Украины на специальном пленарном заседании, и ни один другой орган или должностное лицо не могут принять такое решение вместо него», - говорится в сообщении.

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Именно поэтому в КСУ заявили, что в связи с отстранением Тупицкого будет назначено специальное пленарное заседание Конституционного суда Украины.

Напомним, сегодня, 29 декабря, на официальном сайте президента Украины обнародована информация о подписании указ президента Украины об отстранении Александра Тупицкого от должности судьи Конституционного Суда Украины сроком на два месяца.

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Конституционный кризис в Украине

27 октября Конституционный суд по представлению 47 народных депутатов принял решение, которым отменил статью 366-1 Уголовного кодекса, предусматривающую ответственность за недостоверное декларирование. Также КС признал неконституционными положения законов о проверке е-деклараций чиновников и отменил полномочия Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции по проверке деклараций и выявления конфликта интересов.

25 ноября президент Владимир Зеленский обратился к Венецианской комиссии с просьбой оценить конституционную ситуацию, вызванную решением КСУ.

Венецианская комиссия раскритиковала данное решение Конституционного суда и посоветовала сохранить систему электронного декларирования чиновниками своих активов. Венецианская комиссия подготовила для Верховной Рады шесть предложений для решения кризиса, в частности, предлагала предусмотреть гарантии защиты судей от возможных злоупотреблений со стороны НАПК.

Также Венецианская комиссия подготовила 10 рекомендаций для внесения изменений в закон о Конституционном суде Украины. Среди прочего, предлагалось создать орган по отбору судей с участием международных экспертов и представителей гражданского общества.

15 декабря Верховная Рада приняла закон о возобновлении полномочий НАПК (№4470). Он направлен на подпись президенту.

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Автор: Денис Прядко