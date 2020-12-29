Тупицкому также было сообщено о подозрении по статьям, которые демонстрируют конфликт интересов.

Президент Владимир Зеленский отстранил главу Конституционного суда Украины Александра Тупицкого на два месяца.

Об этом сообщает Офис главы государства.

"Я подписываю этот указ ради восстановления справедливости и решения конституционного кризиса", – подчеркнул Владимир Зеленский.

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Отмечается, что решение было принято после получения и обработки специалистами Офиса президента ходатайства прокуроров, подписанного исполняющим обязанности генпрокурора, об отстранении судьи КСУ Александра Тупицкого от должности сроком на два месяца.

Заместитель руководителя ОП Андрей Смирнов отметил, что ходатайство было направлено на исполнение ст. 154 УПК, предусматривающей, что должностные лица, назначенные президентом Украины, отстраняются от должности по ходатайству прокурора, и решения принимает президент.

"Никаких оговорок относительно возможности его рассмотрения и принятия соответствующих решений нами не было установлено", – отметил он.

Он также добавил, что главе КСУ было сообщено о подозрении от Офиса генпрокурора по статьям, демонстрирующим конфликт интересов.

При этом представитель Зеленского в КСУ отметил, что это решение является временной мерой и не означает прекращения его полномочий судьи.

"Согласно статьи 154, лицо, назначенное на должность президентом Украины, может быть на время досудебного расследования на срок до двух месяцев временно отстранено от своей должности. То есть, президент Украины действует в полном соответствии со своими конституционными полномочиями, отстраняя господина Тупицкого от должности судьи КСУ на два месяца", - заявил Федор Вениславский.

Конституционный кризис в Украине

27 октября Конституционный суд по представлению 47 народных депутатов принял решение, которым отменил статью 366-1 Уголовного кодекса, предусматривающую ответственность за недостоверное декларирование. Также КС признал неконституционными положения законов о проверке е-деклараций чиновников и отменил полномочия Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции по проверке деклараций и выявления конфликта интересов.

25 ноября президент Владимир Зеленский обратился к Венецианской комиссии с просьбой оценить конституционную ситуацию, вызванную решением КСУ.

Венецианская комиссия раскритиковала данное решение Конституционного суда и посоветовала сохранить систему электронного декларирования чиновниками своих активов. Венецианская комиссия подготовила для Верховной Рады шесть предложений для решения кризиса, в частности, предлагала предусмотреть гарантии защиты судей от возможных злоупотреблений со стороны НАПК.

Также Венецианская комиссия подготовила 10 рекомендаций для внесения изменений в закон о Конституционном суде Украины. Среди прочего, предлагалось создать орган по отбору судей с участием международных экспертов и представителей гражданского общества.

15 декабря Верховная Рада приняла закон о возобновлении полномочий НАПК (№4470). Он направлен на подпись президенту.

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Автор: УНИАН