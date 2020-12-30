Представитель президента в КСУ прокомментировал реакцию КСУ на решение об отстранении Тупицкого.

Реакция КСУ на отстранение его председателя Александра Тупицкого от должности судьи является странной.

Об этом заявил народный депутат из фракции «Слуга народа», представитель президента в КСУ Федор Вениславский в эфире телеканала «Украина 24». Он назвал странным созыв специального пленарного заседания КСУ после отстранения главы КСУ Александра Тупицкого от должности на два месяца.

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«Президент, в соответствии с теми полномочиями, которые ему предоставляет Конституция Украины, Уголовно-процессуальный кодекс, принял решение об отстранении Тупицкого от должности на два месяца. Отстранение не означает прекращения полномочий судьи КСУ, не означает его увольнения. Странным представляется информация, которая размещена на официальном сайте КСУ, о том, что созывается специальное пленарное заседание, поскольку по тому же закону о КСУ специальное пленарное заседание рассматривает лишь вопрос о предоставлении согласия на задержание, содержание под стражей или на арест судьи КСУ», - заявил нардеп.

Он подчеркнул, что в этом случае абсолютно не предусмотрено законом созыва такого специального пленарного заседания КСУ.

"Кроме того, я хочу подчеркнуть, что указ президента об отстранении Тупицкого вступает в юридическую силу с момента его принятия. То есть со вчерашнего дня Тупицкий уже не является и. о. судьи, временно отстранен, соответственно, он не может давать указания о созыве специального пленарного заседания КСУ. А созывать может только председатель КСУ или лицо, исполняющее полномочия председателя КСУ. Поэтому информация на сайте КСУ – это проявление правового нигилизма», - отметил Вениславский.

Отстранение главы КСУ Тупицкого от должности судьи

29 декабря президент Владимир Зеленский подписал указ об отстранении председателя Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого от должности судьи КСУ сроком на два месяца.

В КСУ заявили, что такое решение принимается исключительно Конституционным судом, и ни один орган или должностное лицо не могут принять такое решение вместо него.

Ранее народный депутат от "Слуги народа", председатель подкомитета по вопросам политической реформы и конституционного права Ольга Совгиря объяснила, что уголовно-процессуальным кодексом предусмотрена возможность отстранения от исполнения обязанностей лица, которое было назначено президентом. Такая процедура происходит по представлению прокурора. Как известно, Тупицкий был назначен судьей КСУ еще в мае 2013 года по квоте президента.

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Автор: Андрей Василюк