"Никто от Украины ничего не может требовать": Зеленский об изменениях в Конституцию об особом статусе Донбасса

Президент Владимир Зеленский отметил, что встреча советников лидеров стран «нормандского формата» (Украина, Германия, Франция и РФ) 3 июля в Берлине была предметной.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на призывы российской стороны представить проект изменений в Конституцию об особом статусе Донбасса, заявив, что никто от Украины ничего не может требовать.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил журналистам во время церемонии открытия реконструированного стадиона школы №1 в г. Южный, комментируя сообщение о том, что РФ требовала от Киева до 6 июля представить в рамках Трехсторонней контактной группы проект изменений в Конституцию Украины, которые обеспечат в будущем особый статус отдельных районов Донбасса.

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«Никто от Украины ничего не может требовать - мы независимая страна, мне кажется, что здесь всем нужно поработать над риторикой, тем более что это международная риторика», - сказал он.

Вместе с тем президент отметил, что пока не готов комментировать результаты вчерашней встречи помощников лидеров стран «нормандского формата» (Украина, Германия, Франция и РФ), которая прошла в Берлине.

«Что касается встречи помощников в рамках «нормандского формата», скажу вам откровенно - пока не готов это комментировать. Мне сказали, что очень неплохо прошла встреча, предметно», - добавил глава государства.

По словам президента, по результатам встречи в Германии он проведет совещание с руководителем своего офиса Андреем Ермаком и вице-премьер-министром - министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексеем Резниковым, которые принимали участие во встрече.

Как сообщал УНИАН, 3 июля издание Spiegel сообщило, что на переговорах советников лидеров стран "нормандского формата", проходивших в Берлине, российская сторона потребовала от Киева до 6 июля представить в рамках Трехсторонней контактной группы в Минске проект изменений в Конституцию Украины, которые обеспечат в будущем особый статус отдельных районов Донбасса.

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