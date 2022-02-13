По его словам, Украина имеет право на жизнь без страха и угроз.

Переизбранный президентом ФРГ на второй срок Франк-Вальтер Штайнмайер призвал российского лидера Владимира Путина к поиску пути к миру.

Такое заявление он сделал после своего переизбрания Федеральным собранием, сообщает Deutsche Welle.

"Я обращаюсь к президенту Путину. Ослабьте петлю на шее Украины, ищите вместе с нами путь, который сохранит мир в Европе", - сказал Штайнмайер.

Также президент Германии возложил на РФ ответственность за нестабильную ситуацию в Европе.

"Мы находимся в опасности, связанной с возможностью военного конфликта, войны в Восточной Европе. Ответственность за это несет Россия", - добавил он.

Президент Германии подчеркнул, что увеличение численности российских войск у границ Украины - это "угроза" и иначе истолковать нельзя.

По его словам, Украина имеет право на жизнь без страха и угроз и право "на самоопределение и суверенитет.

Тем, кто попытается это разрушить, Штайнмайер пообещал "решительный ответ".

Напомним, глава МИД Германии Анналена Бербок и канцлер Олаф Шольц заявляли, что правительство Германии не планирует поставлять оружие Украине.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщал о намерении продолжать убеждать Германию предоставить согласие на поставки в Украину военной помощи.

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