В поддержку действующего главы государства Штайнмайера выступали все наиболее крупные партии Германии.

Франк-Вальтер Штайнмайер переизбран на пост президента ФРГ на второй срок.

Как пишет DW, сегодня, 13 февраля, за его кандидатуру проголосовало подавляющее число членов Федерального собрания, которое собирается специально для выборов главы государства.

В поддержку политика были отданы 1045 из 1425 поданных и признанных действительными голосов, 86 членов собрания воздержались, 294 человека проголосовали за других кандидатов.

Отмечается, что 66-летний Штайнмайер одержал победу уже в первом туре, его поддерживали все наиболее крупные политические силы - входящие в правительственную коалицию Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), "Союз 90/"зеленые" и Свободная демократическая партия (СвДП), а также консервативный блок ХДС/ХСС. Все вместе эти партии обладают большинством в Федеральном собрании.

Федеральное собрание, созываемое исключительно для того, чтобы избрать нового президента, состоит на одну половину из депутатов бундестага, а на вторую - из выборщиков, откомандированных в Берлин всеми 16 земельными парламентами (ландтагами). Это могут быть как местные депутаты и политики локального уровня, так и известные люди из других областей: общественные деятели, спортсмены, музыканты и пр. В этом году в голосовании в Федеральном собрании приняли участие 1472 выборщика.

Помимо Штайнмайера в выборах участвовали еще три кандидата: медик из Майнца Герхард Траберт (Gerhard Trabert), которого выдвинула Левая партия (он получил 96 голосов), экономист Макс Отте (Max Otte) от "Альтернативы для Германии" (140 голосов) и астрофизик Штефани Гебауэр (Stefanie Gebauer) от партии "Свободные избиратели" (58 голосов).

Штайнмайер, который является выходцем из рабочей семьи, в политике почти 25 лет.

С 2005 года Штайнмайер занимал пост министра иностранных дел Германии в коалиционном правительстве ХДС/ХСС и СДПГ. В 2007 года вступил в должность вице-канцлера ФР. После парламентских выборов 2009 года был председателем фракции СДПГ в бундестаге. А после парламентских выборов 2013 года вновь возглавлял министерство иностранных дел ФРГ. В 2017 был избран федеральным президентом Германии, сменив на этом посту Йоахима Гаука (Joachim Gauck).

Президентом ФРГ может стать любой гражданин Германии, достигший 40-летнего возраста и обладающий избирательным правом. Президента избирают на пять лет, переизбираться на этот пост можно всего один раз.

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