Кулеба раскритиковал политику венгерского премьера, который ведет свои собственные игры.

Украина стала заложницей в борьбе венгерского премьер-министра Виктора Орбана за замороженные Евросоюзом деньги его стране.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью изданию POLITICO. Отмечается, что украинский министр раскритиковал премьера Венгрии, который использовал финпомощь Украине в качестве рычага влияния.

Напомним, 12 декабря Евросоюз пошел на договор с Венгрией, чтобы преодолеть вето Будапешта на пакет помощи Украине в размере 18 млрд евро. Согласно договору по требованию Орбана ЕС согласился сократить замороженную сумму с 7,5 до 6,3 млрд евро.

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"Венгрия ведет свою собственную игру, — сказал Кулеба. "Она взяла Украину в заложники из-за борьбы за деньги, которые, по ее мнению, им должны".

При этом Кулеба отметил, что есть и положительная сторона того, что воспринималось как победа Орбана над другими членами Евросоюза.

"Хорошая новость заключается в том, что Еврокомиссия нашла способ сделать эту финансовую помощь Украине возможной без обеспечения голосования Венгрии, так что теперь мы знаем, что для критических случаев есть решение", - пояснил он.

Как отметил министр, Украина ожидает получить первый транш из этого пакета помощи в следующем месяце, но чем быстрее, тем лучше, добавил он

"Мы ценим всю помощь, которую получаем, но время всегда является проблемой. Когда воюешь, все нужно еще на вчера", — сказал министр.

Отношение Венгрии к Украине

Правительство Венгрии во главе с Виктором Орбаном потоянно делает скандальные заявления по поводу Украины. С момента начала войны сам Орбан достаточно четко проявил свою антиукраинскую позицию.

Кроме того, Будапешт неоднократно препятствовал введению европейских санкций против Москвы, предоставлению военной помощи Украине, а также транзиту вооружения для украинской армии.

Также сам Орбан неоднократно попадал в международные скандалы, демонстрируя территориальные претензии к своим соседям.

В итоге у Будапешта возникли проблемы с финансировнием от ЕС. 30 ноября стало известно, что Венгрия не получит 7,2 миллиарда евро, пока правительство Орбана не проведет судебные и анткоррупционные.

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