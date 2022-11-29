Глава МИД Украины проведет переговоры с министрами стран НАТО в рамках отдельной встречи, специально организованной генсеком Альянса.

Венгрия вернулась к блокированию участия Украины в рамках Комиссии Украина-НАТО. Поэтому министр иностранных дел Дмитрий Кулеба принял участие в официальной встрече глав МИД стран НАТО в формате отдельной встречи.

29-30 ноября главы МИД стран НАТО встречаются в Румынии, где, среди прочего, будут обсуждать дальнейшую поддержку Украины в противостоянии российской агрессии, пишет Европейская правда.

Впрочем, издание Financial Times сообщило, что Венгрия выступила против участия Кулебы в официальной сессии, поэтому Кулебе пришлось проводить встречи с коллегами за отдельным ужином.

Видео дня

Комментируя ситуацию в МИД Украины считают необходимым найти особый формат, который позволит обойти венгерское вето.

В министерстве отметили, что глава ведомства проведет переговоры с министрами НАТО в рамках отдельной встречи, специально организованной генсеком Альянса.

"Как известно, Венгрия блокирует проведение заседаний Комиссии Украина - НАТО выше уровня послов, начиная с 2017 года. Чтобы формально преодолеть венгерское вето, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг организует отдельную встречу министров иностранных дел НАТО и Украины. На этой встрече Дмитрий Кулеба и его иностранные коллеги обсудят дальнейшую военную помощь Украине и восстановление украинской энергетической инфраструктуры", - отметил спикер МИД Украины Олег Николенко.

Он добавил, что во время визита в Бухарест Кулеба также проведет ряд двусторонних встреч.

Комиссия Украина-НАТО: венгерская блокада

Венгерское правительство во главе с Виктором Орбаном блокирует работу Комиссии Украина-НАТО с 2017 года, после принятия Верховной Радой нового закона об образовании. Будапешт считает, что этот закон якобы нарушает права венгров, живущих в Украине, из-за его положения, которым определено, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык. Венгрия требовала от Украины внести изменения в закон об образовании и отложить его реализацию до 2023 года.

С тех пор власти Венгрии неоднократно заявляли, что разблокирование заседаний Комиссии Украина-НАТО на высоком и высшем уровне неизменно зависит от удовлетворения языковых и образовательных требований венгерского меньшинства на Закарпатье.

В этом году, после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, действующее венгерское правительство неоднократно демонстрировало свою пророссийскую позицию, прикрываясь якобы защитой национальных интересов. В частности, Венгрия блокировала введение санкций ЕС в отношении российских нефти, газа и ядерной энергетики, поскольку полностью зависит от них.

Более того, в начале осени Орбан призвал снять все санкции с России до конца этого года, и заявил, что Украина не сможет победить РФ с нынешней поддержкой стран Североатлантического альянса.

Впрочем, недавно Орбан внезапно заявил, что Украина должна оставаться суверенным государством и только в этом случае Россия не будет представлять угрозы для Европы.

Вас также могут заинтересовать новости: