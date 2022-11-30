Венгрия не устранила проблемы до согласованного с Западом срока.

Еврокомиссия предлагает не выделять 7,2 миллиарда евро Венгрии от Евросоюза, пока правительство Орбана не проведет реформы по укреплению верховенства права и преодолению коррупции.

Как говорится на сайте ЕК, Брюссель установил 27 шагов, которые должна предпринять Венгрия, чтобы разблокировать финансирование.

Установлено, что Венгрия не устранила проблемы до согласованного с Западом срока – 19 сентября. Из-за чего Еврокомиссия предлагает прибегнуть к мерам "по защите бюджета".

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Будапешту советуют усилить независимость судов, сделать более прозрачными госзакупки и другое. В случае невыполнения рекомендаций все текущие и будущие платежи будут заблокированы.

Окончательное решение о заморозке финансирования Венгрии примет Европейский совет 19 декабря.

18 ноября Виктор Орбан заявил, что Будапешт будет блокировать финансовую помощь Украине на 2023 год, потому что это якобы противоречит нацинтересам венгров.

В ЕС хотят сократить финансирование Венгрии

Венгрия стала первой страной Европейского Союза, которая попала под расследование в соответствии с новыми правилами. Они позволяют наказывать страны ЕС, подрывающие финансовые интересы блока. Деятельность Орбана при власти рассматривалась специальной комиссией в течение нескольких месяцев.

Правительство Венгрии рассчитывало получить 40 миллиардов евро от ЕС до 2027 года. Чтобы не лишиться финансирования, кабинет Орбана предложил создать агентство для борьбы с коррупцией и внести поправки в отдельные законы, в том числе о государственных закупках. Таким способом Венгрия хочет развеять опасения ЕС.

Венгрия и Украина

С начала полномасштабного вторжения правительство Венгрии во главе с Виктором Орбаном делало неоднократные выпады в сторону Украины, играя в интересах Москвы.

Будапешт противится усилению европейских санкций против России, военной помощи Украине и транзиту вооружения для ВСУ через свою территорию.

Венгерские официальные лица также попадали в международные скандалы, публично демонстрируя территориальные претензии к своим соседям, в частности – к Украине.

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