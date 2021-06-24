Президент отметил, что через Совет национальной безопасности и обороны ввел решение об увольнении двух судей КСУ, чтобы "заблокировать разрушение всех антикоррупционных реформ, реформу земли и вопрос языков".

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил решение уволить указом с должности судьи Конституционного суда председателя этого суда Александра Тупицкого тем, что его работу сопровождали различные политические и бизнес-группы.

Об этом он заявил в интервью для программы "VIP с Натальей Мосейчук".

В частности, глава государства отметил, что встречался с Тупицким.

"Я объяснял господину Тупицкому лично. Я ему сказал, что я не могу влиять на суд, но вы просили о встрече со мной, то о влиянии на суд вы даже не можете говорить. Он попросил", - заметил он.

Президент отметил, что через Совет национальной безопасности и обороны ввел решение об увольнении двух судей КСУ, чтобы “заблокировать разрушение всех антикоррупционных реформ, реформу земли и вопрос языков”.

По словам президента, с этими реформами “можно где-то соглашаться, можно говорить, что это неидеальные законопроекты”.

В то же время, он отметил, что одно дело менять те, или иные законопроекты какими-то правками, дополнениями, но не разрушать полностью систему.

"Он (Тупицкий - УНИАН) не понял меня и сделал то, что он сделал. Вот и все. Потому что его субъектизировали, я считаю, разными финансовыми рычагами разные группы, в частности, политические и бизнесовые, которые сопровождают до сих пор его жизнь и работу”, - пояснил Зеленский.

Увольнение главы КСУ Тупицкого

28 декабря 2020 года Тупицкий не явился на вызов в Офис генпрокурора. Сообщение о подозрении в подкупе свидетеля и в заведомо ложных показаниях свидетеля ему прислали по почте.

29 декабря президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об отстранении Тупицкого от должности судьи КС сроком на два месяца. Тупицкий обжаловал этот указ в Верховном суде. 26 февраля 2021 года Зеленский подписал указ об отстранении Тупицкого от должности судьи КС еще на месяц. 4 марта Тупицкий подал в Верховный суд еще один иск об отмене указа президента об отстранении его от должности судьи КС.

В конце января 2021 года Тупицкий призвал президента созвать заседание СНБО из-за действий сотрудников УГО, которые не пропускают его в здание КС. Он назвал это "блокированием работы" КС.

27 марта 2021 года Зеленский подписал указ, которым отменил указы президента от 2013 года о назначении Тупицкого и Касминина судьями Конституционного суда.

Президент назвал Тупицкого и Касминина "лицами, которые на протяжении долгих лет вредили государственным интересам Украины".

28 января Тупицкий подал в Окружной админсуд Киева иск к УГО по поводу недопуска его в здание Конституционного суда. Он просит признать противоправными действия сотрудников УГО. Кроме того, он просит ОАСК обязать УГО и лиц, находящихся на службе в управлении, воздержаться от совершения каких-либо препятствий по его допуску в здание КС.

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Автор: Константин Гончаров