Уволенный с должности судьи КСУ обвиняется в даче ложных показаний по делу судей Высшего хозяйственного суда.

Уволенный указом президента с должности судьи Конституционного суда Украины Александр Тупицкий пришёл сегодня по своему делу на подготовительное заседание Подольского районного суда Киева.

Как передает корреспондент УНИАН, Тупицкий пришел вместе с достаточно большим количеством охранников, которые перед его приходом в суд осмотрели территорию вокруг судебного здания, в том числе со служебной собакой.

Поскольку несмотря на то, что согласно указу президента Тупицкий уже не является судьей КСУ, в соответствии с законодательством Управление Государственной охраны будет осуществлять его охрану еще год.

Тупицкого обвиняют в даче ложных показаний по уголовному делу в отношении бывшего руководства Высшего хозяйственного суда.

В чем обвиняют Тупицкого

Следствием установлено, что в октябре 2018 года в одном из кафе Киева Тупицкий, который в то время занимал должность заместителя председателя КСУ, подкупил свидетеля по уголовному производству.

Свидетель должен был отказаться от показаний или дать «нужные» показания в пользу бывшего председателя Высшего хозяйственного суда Украины, который был в статусе подозреваемого.

Кроме того, по данным следствия, Тупицкий в 2018 и 2019 годах трижды предоставлял ложные показания в пользу бывшего председателя ВХСУ по делу о противоправном завладении имущественными активами Зуевского энергомеханического завода в городе Зугрэсе Донецкой области.

Таким образом, его обвиняют в предоставлении заведомо ложных показаний, сочетаемых с искусственным созданием доказательств защиты (ч.2 ст.384 УК Украины), и подкупе свидетеля с целью предоставления заведомо ложных показаний (ст.386 УК Украины).

В случае доказательства вины Тупицкому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Президент Украины Владимир Зеленский сперва отстранил Тупицкого от должности судьи КС, а затем подписал указ, которым отменил указы президента от 2013 года о назначении Тупицкого судьей Конституционного суда.

Президент назвал его «лицом, которое в течение долгих лет вредило государственным интересам Украины».

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Автор: Дмитрий Хилюк