Резников и комиссар ЕС по вопросам гуманитарной помощи и управления кризисными явлениями обсудили вопросы доступа Международного комитета Красного Креста к украинским заключенным на временно оккупированных территориях.

Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявляет, что полная безопасная реинтеграция оккупированных районов Донбасса в Украину, включительно с завершением разминирования, займет не менее 25 лет.

Как сообщает пресс-служба Минреинтеграции, об этом Резников сказал во время онлайн-встречи с комиссаром Евросоюза по вопросам гуманитарной помощи и управления кризисными явлениями Янезом Ленарчичем.

Стороны обсудили вопросы гуманитарного разминирования на Донбассе. Резников поделился опытом по результатам визита в Республику Хорватия, напомнив, что там, несмотря на то, что война закончилась 25 лет назад, разминирование продолжается, а завершение запланировано к 2025 году.

«Мы понимаем, что у нас впереди похожий путь. И я не боюсь признать, что полная безопасная реинтеграция в Украину, а это в том числе и завершение разминирования, займет не менее 25 лет», - сказал Резников.

В свою очередь Ленарчич заявил о готовности ЕС помогать Украине и в этом направлении.

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Также стороны обсудили вопросы доступа Международного комитета Красного Креста к украинским заложникам в тюрьмах на временно оккупированных территориях, в том числе в так называемой «Изоляции» в Донецке.

«Это пыточная, где издеваются и убивают украинских пленных. Журналист, герой Стас Асеев, который 28 месяцев находился в этой пыточной, нашел силы выжить и был освобожден из плена в декабре прошлого года. Больно и страшно говорить о том, что там делают с нашими гражданами. Я очень прошу вас встретиться со Стасом и из первых уст услышать обо всех зверствах, происходящих в «Изоляции». Мы вместе должны добиться того, чтобы ко всем украинским пленным гражданам был обеспечен доступ МККК. Это касается не только Донбасса, но и оккупированного Крыма», - отметил Резников.

План действий по Донбассу

План действий по Донбассу анонсировал офис президента после очередного заседания ТКГ. Тогда на Банковой говорили, что план должны разработать с использованием предложений участников встречи - советников лидеров "нормандской четверки".

5 ноября украинская делегация в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе обнародовала 5 главных пунктов нового плана действий по Донбассу:

вывод иностранных войск, незаконных вооруженных формирований и наемников с территории Украины в начале 2021 года;

отмена властями Российской Федерации ряда решений и документов, которые являются прямым вмешательством в жизнь ОРДЛО, например, об упрощенном порядке предоставления жителям этих территорий российского гражданства;

восстановление контроля над соответствующим участком российско-украинской государственной границы с помощью Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ;

увеличение численности миссии СММ ОБСЕ в четыре раза (на 1 тыс. 500 человек);

только при выполнении первых четырех условий - подготовка и проведение на территории ОРДЛО выборов (с помощью ОБСЕ).

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Автор: Константин Гончаров