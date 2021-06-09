При этом нардепы могут покинуть партию, но остаться во фракции.

После ухода шоумена Сергея Притулы партию "Голос", созданную фронтменом группы "Океан Эльзы" Святославом Вакарчуком, могут покинуть еще десять народных депутатов.

Об этом рассказала депутат Соломия Бобровская, пишет НВ.

"Мы совместно будем принимать решение о дальнейшем нашем пребывании в партии. На этом я ставлю точку. Потому что у нас идет обсуждение давно", - заявила нардеп.

По ее словам, решение все еще обсуждается.

"Есть отдельное решение от Сергея Притулы, за ним вышел Белоцерковский центр и, я так понимаю, выходят другие коллеги из фракции Киевсовета. Но наше решение будет отдельным, оно обсуждается и не привязано к Сергею. Мы будем принимать решение о дальнейших шагах самостоятельно. Пока нет такого решения, оно в процессе обсуждения", - сообщила Бобровская.

По ее словам, кроме нее самой, о выходе из партии также думают

Галина Васильченко,

Юлия Клименко,

Роман Лозинский,

Наталья Пипа,

Ольга Стефанишина,

Александра Устинова,

Владимир Цабаль,

Андрей Шараскин,

Ярослав Юрчишин.

Эти депутаты, говорит Бобровская, находятся в оппозиции с февраля.

"Мы делали все от нас зависящие шаги по изменению устава партии, собрания партии и так далее. Они на прошлой неделе исключили без объяснений трех руководителей областных организаций, которые были с момента парламентских выборов, и это является фактически зачисткой партийной, заменой на людей, которые не имеют отношения к тем или иным областям от слова совсем. По-моему, это просто рейдерство Киры Рудик и приближенных людей", - считает нардеп.

Читайте такжеСМИ заговорили о расколе в "Голосе" - во фракции прокомментировалиПри этом депутаты могут покинуть партию, но остаться во фракции - в этом случае они сохранят мандаты. На внеочередных выборах в Верховную Раду 2019 партия "Голос" заняла пятое место в пропорциональной части по количеству голосов избирателей и получила в парламенте IX созыва 17 мандатов по партийным спискам, а также 3 мандата в одномандатных мажоритарных округах.

Выход упомянутых нардепов из партии, по мнению Бобровской, может состояться в любой момент.

"Но для нас всех важно, чтобы это было консолидированное решение и понимание, что это последнее, возможно, решение в данной ситуации. Для нас важно сохранить людей, партию, которую мы делали с самого начала, когда Киры Рудик еще не было в партии", - заявила депутат.

Притула вышел из партии "Голос": что известно

7 июня украинский шоумен и волонтер Сергей Притула объявил, что покидает "Голос", и раскритиковал руководство партии.

При этом ранее, в конце апреля Притула выражал готовность возглавить "Голос". Сейчас же политсилу возглавляет народный депутат Кира Рудик: в марте 2020-го она сменила на этом посту Святослава Вакарчука, заявившего в июне об уходе из парламента.

В "Голосе" в свою очередь заявили, что не удивлены, что "личные амбиции" Притулы "взяли верх над общей целью".

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Автор: Катерина Комолова