Телеведущий и шоумен обещает «достаточно интересный и насыщенный 2021 год».

Член партии «Голос», телеведущий и шоумен Сергей Притула заявил, что не собирается уходить из политики.

Об этом он сообщил в видеообращении на своей странице в Facebook.

По его словам, вчера и сегодня он заметил "достаточно пристальное внимание к своей персоне со стороны ряда СМИ, лидеров общественного мнения или людей из категории «я у мамы политолог», что якобы Притуле надоело, и он решил уйти из политики.

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«Не дождетесь», - сказал Притула.

При этом он добавил, что «многим этого хотелось бы, многим я мешаю и путаю карты, в принципе, могу не нравиться, но если я что-то говорю и прикрепляю к этому свое слово, то я его всегда придерживаюсь».

Шоумен напомнил, что в прошлом году принял решение «попробовать что-то изменить в стране и для этого пойти в политику, достаточно серьезно».

«С тех пор у меня ничего не изменилось. Мои планы остаются стабильными, с амбициями все в порядке», - отметил он.

«Игрок на поле. Притула в игре. Мяч на моей стороне. Ответ не заставит себя ждать», добавил он и пообещал «достаточно интересный и насыщенный 2021 год».

Исключение Притулы из политсовета "Голоса": что известно

Накануне стало известно, что телеведущий и шоумен Притула перестал быть членом политсовета партии " голоса».

В комментарии УНИАН пресс-секретарь партии «Голос» Ярема Дух отметил, что в политсиле не видят никакой «измены» в связи с неизбранием телеведущего и шоумена Притулы в состав политсовета.

По словам спикера, «просто избрали в новый состав политсовета других людей».

При этом он подчеркнул, что Притула остается членом партии «Голос».

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Автор: Надя Пришляк