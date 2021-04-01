Ранее депутат "Голоса" Соломия Бобровская заявила, что часть ее однопартийцев не против коалиции со "Слугой народа".

Глава "Голоса" Кира Рудык говорит, что сейчас переговоры по коалиции политической силы с президентской фракцией "Слуга народа" не ведутся.

Об этом она заявила в интервью РБК-Украина.

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На вопрос, готов ли "Голос" войти в коалицию, Рудык ответила утвердительно.

"Циклично какие-то разговоры (относительно коалиции – УНИАН) идут, они всегда ходят, это нормально, так всегда происходит", – отметила глава "Голоса". При этом депутат сказала, что партия была бы "неудобным коалициантом", поскольку они будут поддерживать только хорошие законопроекты.

Рудык отметила, что среди фундаментальных преград к потенциальному вхождению в формализованную коалицию главными являются представленные после полномочия во власти и отдельные персоны в креслах министров, в частности Сергей Шкарлет и Максим Степанов.

По словам главы "Голоса", Банковая поддерживает отношения со всеми парламентскими политсилами, и с ними в частности.

"Наши встречи происходят нечасто, и каждый раз они начинаются с того, что нам не нужны должности или какие-либо уступки от президентской команды. Все просто. Полезные для развития страны законопроекты мы поддерживаем. А те, которые вызывают у нас сомнения или содержат коррупционные риски, мы поддерживать не станем", – отметила Рудык.

Что предшествовало

В конце марта в эфире программы Даниила Мокрика депутат от "Голоса" Соломия Бобровская заявила, что часть однопартийцев не против коалиции с президентской фракцией.

"Я более чем уверена, что дальше это будет просто группа внутри фракции, которая будет голосовать по-другому, чем будет голосовать так называемая часть коалиции", – отметила нардеп.

Что известно о возможном расколе в "Голосе"

16 марта ряд депутатов из фракции "Голос" впервые вопреки позиции партии проголосовали за провластный законопроект. По мнению их коллег по фракции, таким образом они поддержали "атаку на антикоррупционные органы".

После этого политсовет партии собрался на обсуждение этого голосования.

Председатель фракции Ярослав Железняк говорит, что о расколе фракции говорить рано.

Сейчас председателем партии "Голос" является Кира Рудик. Председателем фракции Ярослав Железняк.

29 марта нардепы призвали инициировать проведение съезда партии, чтобы выбрать новое руководство и изменить устав.

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Автор: Яна Ставская