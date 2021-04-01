Глава "Голоса" Кира Рудык говорит, что сейчас переговоры по коалиции политической силы с президентской фракцией "Слуга народа" не ведутся.
Об этом она заявила в интервью РБК-Украина.
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На вопрос, готов ли "Голос" войти в коалицию, Рудык ответила утвердительно.
"Циклично какие-то разговоры (относительно коалиции – УНИАН) идут, они всегда ходят, это нормально, так всегда происходит", – отметила глава "Голоса". При этом депутат сказала, что партия была бы "неудобным коалициантом", поскольку они будут поддерживать только хорошие законопроекты.
Рудык отметила, что среди фундаментальных преград к потенциальному вхождению в формализованную коалицию главными являются представленные после полномочия во власти и отдельные персоны в креслах министров, в частности Сергей Шкарлет и Максим Степанов.
По словам главы "Голоса", Банковая поддерживает отношения со всеми парламентскими политсилами, и с ними в частности.
"Наши встречи происходят нечасто, и каждый раз они начинаются с того, что нам не нужны должности или какие-либо уступки от президентской команды. Все просто. Полезные для развития страны законопроекты мы поддерживаем. А те, которые вызывают у нас сомнения или содержат коррупционные риски, мы поддерживать не станем", – отметила Рудык.
Что предшествовало
В конце марта в эфире программы Даниила Мокрика депутат от "Голоса" Соломия Бобровская заявила, что часть однопартийцев не против коалиции с президентской фракцией.
"Я более чем уверена, что дальше это будет просто группа внутри фракции, которая будет голосовать по-другому, чем будет голосовать так называемая часть коалиции", – отметила нардеп.
Что известно о возможном расколе в "Голосе"
- 16 марта ряд депутатов из фракции "Голос" впервые вопреки позиции партии проголосовали за провластный законопроект. По мнению их коллег по фракции, таким образом они поддержали "атаку на антикоррупционные органы".
- После этого политсовет партии собрался на обсуждение этого голосования.
- Председатель фракции Ярослав Железняк говорит, что о расколе фракции говорить рано.
- Сейчас председателем партии "Голос" является Кира Рудик. Председателем фракции Ярослав Железняк.
- 29 марта нардепы призвали инициировать проведение съезда партии, чтобы выбрать новое руководство и изменить устав.
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